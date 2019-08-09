Сеул, , 11:19 — REGNUM

Популярность сотовой сети пятого поколения (5G) в Южной Корее растёт стремительными темпами. Всего за четыре месяца после запуска число абонентов превысило два миллиона человек, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Услуги по доступу к 5G предоставляют три основных оператора — SK Telecom, KТ и LG Uplus. Рубеж в один миллион человек был преодолён два месяца назад. Аналитики обращают внимание на то, что темпы роста числа пользователей значительно выше, чем в 2011, когда была запущена сеть LTE. Ранее ожидалось, что два миллиона человек подключатся к 5G лишь к концу 2019 года, а не к августу.

При этом, дальнейший рост сдерживается из-за недостатка устройств, поддерживающих протоколы 5G. Пока на рынке представлено лишь несколько моделей смартфонов, однако ожидается, что осенью их число увеличится в разы.