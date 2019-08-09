Москва, , 09:59 — REGNUM

Предприятия торговли, общественного питания и услуг в результате массовых несогласованных акций протеста, которые прошли в центре Москвы 27 июля и 3 августа, понесли убытки на десятки миллионов рублей. Об этом заявил источник ТАСС в мэрии столицы.

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Он уточнил, что 27 июля в районе проведения несанкционированного митинга, в частности, на Тверской, Большой Никитской и Большой Бронной улицах, а также на Страстном и Тверском бульварах было закрыто 75 предприятий торговли, 79 предприятий общественного питания, были демонтированы 63 летних кафе. По предварительным данным, это привело к недополученному обороту в размере 34,5 млн рублей. Кроме того, ещё 3,6 млн рублей составил суммарный ущерб предприятий от повреждений их конструкций со стороны протестующих.

«Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн рублей 27 июля и 68,1 млн рублей 3 августа», — уточнил собеседник.

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Как сообщало ИА REGNUM, несогласованные митинги в Москве из-за отказа в регистрации на выборы депутатов Мосгордумы сразу нескольким кандидатам оппозиция провела 27 июля и 3 августа. Были задержаны сотни человек. В настоящее время уголовные дела по факту несогласованной акции в Москве по статьям «Массовые беспорядки» и «Применение насилия в отношении представителя власти» передано в ведение центрального аппарата Следственного комитета России. Всего фигурантами по ним проходят десять человек.