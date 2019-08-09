Москва, , 09:53 — REGNUM

Почти четверть граждан (24%) считают условия для бизнеса в России благоприятными. Противоположной точки зрения придерживаются 43%. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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Улучшения условий для ведения предпринимательской деятельности в РФ наблюдают 17%, столько же не видят изменений. Отмечают улучшения в этой сфере 32% респондентов.

По мнению опрошенных, больше всего ведению бизнеса в России мешают «высокие налоги», «коррупция» и «бюрократия, административные препятствия».

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведет 28 июля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в ряде регионов будут улучшены возможности для кредитования малого и среднего предпринимательства.

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