Анадырь, , 09:57 — REGNUM

По данным Чукотстата в регионе цены на хлеб одни из самых высоких на Дальнем Востоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Килограмм хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной в магазинах Анадыря — столицы Чукотского автономного округа — стоит 173,37 руб. Чуть дешевле этот же хлеб в населённых пунктах автономии — 167,51 руб. Хлеб из муки высшего сорта значительно уступает в цене — 107,79 руб. за кг.

На конец 2018 года кг хлеба в регионе стоит в среднем 112 рублей, в 2017 — 89 рублей.

По данным Якутстата, самый дорогой хлеб в республике продаётся в посёлке Зырянка — 132,52 рубля за кг. Цена белого хлеба высшего сорта в некоторых магазинах Владивостока достигла 50 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых регионах страны зафиксирован рост цен на хлебопродукцию, при этом есть случаи снижения стоимости муки.