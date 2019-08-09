Москва, , 09:45 — REGNUM

Несанкционированные акции протеста в Москва принесли убытки порядка 500 тыс. рублей, сообщил фермер-сыровар Олег Сирота, передаёт агентство «Москва».

"Из-за протестных акций некоторые рынки и магазины пришлось закрыть, и мы, соответственно, недополучили прибыль», — сказал он.

Фермер также рассказал об имеющейся кредитной нагрузке на его бизнес и сравнительно небольших продажах продукции в столице в летний сезон. Кроме того, поделился своим опытом общения с участниками акций, которые писали ему в социальных сетях, что не испытывают потребности в сырах отечественного производства, поскольку уже есть импортные.

Речь идёт о несогласованных с властью протестах 27 июля и 3 августа в центре Москвы.