Чебоксары, , 09:42 — REGNUM

В Чувашии в августе на торги выставлены ряд объектов в районах республики. В частности, продаются здания, в которых ранее располагались аптека, телятник, коровник, магазин. Также выставлен на продажу стадион. Соответствующие аукционы объявило минюст республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Телятник в посёлке Вурнары Cap.ru

В посёлке Вурнары Вурнарского района выставлены три лота. Продаются два объекта, расположенные по улице Пирогова, — телятник (1967 года постройки) и коровник (1991 года постройки), начальная цена составила соответственно 4 047 200 рублей и 5 165 100 рублей с учётом НДС. Площади земельных участков, на которых расположены объекты, составляет соответственно 17 742 кв. и 8924 кв. метров.

Также планируется продать стадион «Химик» в посёлке Вурнары, начальная цена определена в сумме 2 204 800 рублей. В состав лота входит земельный участок площадью 184 кв. метра, здание щитового дома, изгородь и ограждение тира.

Два объекта продаются в Моргаушском районе. В селе Большой Сундырь предлагается приобрести здание 1955 года постройки (площадь земельного участка 628 кв. метров), начальная цена — 1 084 100 рублей. Вид разрешенного использования — для содержания и обслуживания зданий и сооружений. В селе Тораево выставлено на продажу здание аптеки 1964 года постройки с начальной ценой 414 200 рублей.

В Батыревском районе за 299,5 тыс. рублей предлагается выкупить нежилое здание в деревне Яншихово (площадь участка 100 кв. метров). Вид разрешённого использования: для хозяйственной деятельности.

В деревне Синьял-Покровское Чебоксарского района под размещение объектов торговли (магазины) продаётся участок площадью 553 кв. метра с нежилым зданием. Стоимость определена в размере 648 413 рублей. В деревне Досаево Красноармейского района выставлено на торги нежилое помещение площадью 63,6 кв. метров и начальной ценой в размере 388 700 рублей.