Улан-Удэ, , 09:35 — REGNUM

За первые полгода 2019 года объём контейнерных перевозок на ВСЖД вырос на 15,4%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе РЖД, всего за январь-июль было перевезено более 201 тыс. контейнеров.

Причём, наиболее сильно выросли перевозки в экспортном и, особенно, в импортном сообщении, тогда как транзитные перевозки, напротив, упали.

«Во внутреннем сообщении отправлено 45,9 тыс. ДФЭ (+2,4%), в транзитном — 11,8 тыс. ДФЭ (-32,4%), в экспортном — 114,6 тыс. ДФЭ (+14,1%), в импортном — 29 тыс. ДФЭ (+146,7%)», — сообщили в РЖД.

Больше всего в контейнеров было перевезено «лесных» грузов — почти 73 тыс. контейнеров, бумаги, промышленных товаров, автомобилей и их комплектующих.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год общий объём железнодорожных контейнерных перевозок на российском рынке составил 4441 тыс. контейнеров, что на 14,4% превышает показатель предыдущего года.

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