Челябинск, , 09:33 — REGNUM

В Челябинской области на границе с Казахстаном задержали машину, в которой находилось 20 тонн перца. Товар следовал в Екатеринбург, сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

Из предъявленных водителем документов следовало, что в машине находится 15 тонн сладкого перца. Однако при проверке выяснилось. что также внутри находится пять тонн горького перца. Из-за такого несоответствия машину не пропустили дальше границы.

Водитель был оштрафован. А транспорт вместе с товаром вернули на территорию Казахстана.