Ашхабад, , 09:33 — REGNUM

Выполнение проектов турецкого холдинга Çalik Holding на территории Туркмении обсудили глава республики Гурбангулы Бердымухамедов и председатель правления холдинга Ахмет Чалык, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Глава турецкого холдинга прибыл в Ашхабад для участия в первом Каспийском экономическом форуме. Во время переговоров стороны обсудили строительство линии электропередач (ЛЭП) напряжением 500 кВ вдоль трассы газопровода ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия).

Чалык подчеркнул, что реализация проекта ЛЭП позволит Туркмении экспортировать электроэнергию в страны Юго-Восточной Азии. Председатель правления Çalik Holding также пожелал успешного проведения форума.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркмении стартует первый Каспийский экономический форум, в котором примут участие члены правительств прикаспийских государств, руководители министерств и ведомств, а также деловые круги пяти стран.

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