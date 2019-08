Нью-Дели, , 13:17 — REGNUM

Индийские эксперты утверждают, что к 2030 году Индия продолжит получать около половины всей электроэнергии из угля. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на заявления исследователей из International Institute for Sustainable Development (IISD) и Council on Energy, Environment and Water (CEEW).

Сообщается, что к 2030 году общий объём производимой в Индии электроэнергии составит 830 ГВт. Примечательно, что в энергетическом балансе страны на уголь будет приходиться более 400 ГВт электроэнергии. Эксперты отмечают, что в подобных условиях правительству Индии необходимо принять более жёсткие экологические стандарты для угольных ТЭС, большинство из которых не оснащены надлежащими технологиями защиты окружающей среды. По результатам исследования, модернизация всех предприятий, использующих для производства электроэнергии уголь, обойдётся в 860 млрд рупий (примерно 12,17 млрд долларов), что приведёт к увеличению стоимости электроэнергии на 9−21%.

Исследователь из IISD Вибхути Гарг утверждает, что именно использование угля для выработки электроэнергии является главной причиной преждевременной смерти жителей Индии. По мнению эксперта, к другим последствиям можно отнести загрязнение рек и воздуха, сокращение потока туристов, урон инфраструктуре. Специалист из CEEW Картик Ганесан заявил, что в случае дальнейшего игнорирования экологических норм следует ожидать увеличения в Индии числа смертей, вызванных атмосферным загрязнением. Напомним, что ранее эксперты из Швейцарской высшей технической школы Цюриха признали индийские угольные ТЭС самыми небезопасными для окружающей среды в мире.