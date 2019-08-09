Москва, , 09:19 — REGNUM

Нефть марки Brent 8 августа воздержалась от падения к новым минимумам и даже немного укрепилась по итогам дня, финишировав в районе $57,70 за баррель после отскока от дневных максимумов на отметке $58, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Рынок нефти пристально отслеживает сигналы с торгового фронта, где наступило некоторое затишье, а курс юаня стабилизировался, что обусловило возвращение спроса на риск. Это в свою очередь ослабило давление на котировки черного золота, но и к более уверенному росту не подтолкнуло .

Игроки продолжают осторожничать, особенно с учетом неприятного послевкусия от медвежьего отчета минэнерго, который неожиданно отразил рост запасов и добычи на сланцевых месторождениях США», — пояснил эксперт.

Немного порадовали участников рынка сообщения о том, что импорт сырой нефти в Китай вырос на 14% в июле на фоне роста спроса со стороны НПЗ. Эти данные немного приглушили беспокойство участников рынка по поводу замедления экономического роста и угасания спроса на нефть во второй по величине в мире стране.

«При этом вчерашняя коррекция Brent скорее походит на локальный отскок, который в любой момент может смениться новым витком распродаж, если интерес к риску снова угаснет.

В этом контексте инвесторы продолжат мониторить развитие событий вокруг торговой войны США и Китая. Дальнейшая эскалация конфликта способна отправить котировки к новым минимумам под отметкой «56 долларов за баррель», — считает Николаев.

Читайте также: Цены на нефть стабилизировались