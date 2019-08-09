Городец, Нижегородская область, , 09:18 — REGNUM

Арбитражный суд Нижегородской области 11 сентября 2019 года начнёт рассматривать иск конкурсного управляющего «Темпбанка» — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» к ООО «Городецкий судоремонтный завод». Истец потребовал с градообразующего предприятия Городца, которое уже имеет долги, грозящие банкротством, свыше 92 млн рублей задолженности по кредиту и обращения взыскания на заложенное имущество, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от ПАО «Московский банк «Темпбанк» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» был подан 6 июня 2019 года, но из-за недочётов его оставили без движения. После устранения недочётов исковое заявление «о взыскании задолженности по договору кредитному договору №2-КЛ от 17.10.2012 года в размере 92 284 423,25 рубля и обращения взыскания на заложенное имущество по договору ипотеки от 17.10.2012 года» было принято. На 11 сентября назначено предварительное заседание.

Помимо банка, денежные претензии к заводу имеют поставщики различных коммунальных услуг, но пока на небольшие суммы. В начале августа 2019 года иск на сумму около 59 тыс. рублей подало АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», в 2019 году были удовлетворительны претензии от МУП «Тепловые сети», АО «Межрегиональная энергосбытовая компания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предприятие в качестве градообразующего работает в Городце с 1940 года. Особую федеральную известность оно получило своим участием в проекте по возведению туристических теплоходов. Банкротные претензии к заводу появились у налогового органа год назад, позднее в деле появились и другие кредиторы. На сегодня иск так и не рассмотрен, заседания откладываются, чтобы урегулировать дело миром и погасить долги. Одновременно с этим в суд поступил банкротный иск и к совладельцу завода — ООО «Ока-Волга», которым владеет Сергей Миронов — еще один владелец городецкого завода. Претензии к ООО начнут слушать 21 августа 2019 года.

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Для справки: 26 га — общая площадь предприятия, 460 метров — протяжённость достроечной набережной. На сайте компании, она позиционируется как один из крупных судоремонтных предприятий на верхней и средней Волге. Численность работников — 600 человек.