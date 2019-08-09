Ульяновск, , 09:15 — REGNUM

В Ульяновске по факту нелегальной свалки опасных производственных отходов в селе Луговое возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональная прокуратура, также требуя привлечь к ответственности «всех должностных лиц, способствовавших грубому массовому нарушению прав граждан».

Речь идёт о несанкционированной свалке в селе Луговое под Ульяновском, создавшей угрозу «экологической безопасности». В ходе прокурорской проверки установлено, что в мае 2019 года региональный Росприроднадзор выдал частной компании лицензию на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию отходов III—IV классов опасности, при этом вопреки лицензионным требованиям здесь складировались «пластиковые емкости от пестицидов и агрохимикатов, полиэтилен».

В надзорном ведомстве заявляют, что, несмотря на обращения жителей, должностные лица минприроды и управления Росприроднадзорна «не только не принимали необходимых мер, но и не информировали правоохранительные органы». Также, как полагают в прокуратуре, должным образом не проводился контроль за использованием земельного участка со стороны агентства госимущества и минстроя.

Прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения и привлечь «к строгой ответственности всех виновных должностных лиц».

В прокуратуре отмечают, что по факту загрязнения земли возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ («Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными химическими или биологическими веществами»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске разразился скандал из-за нелегальной свалки в селе Луговое, которая, как констатировал губернатор Сергей Морозов, «отравляла жизнь людям». Отходы пять дней вывозились на полигон. Материалы по «загрязнению земельного участка отходами, в том числе токсичными», переданы в правоохранительные органы.

Особое внимание к территории было привлечено в связи с многочисленными жалобами, а также в связи с тем, что возле свалки находится водоохранная зона реки Свияга. На месте бывшей свалки планируется создать зелёную зону.

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