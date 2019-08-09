Париж, , 09:15 — REGNUM

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил правительство разъяснить, какие меры оно готово предпринять, чтобы окончательно решить вопрос о погашении долгов по ценным бумагам, выпущенным царским правительством России до 1918 года. Об этом 8 августа сообщает RT со ссылкой на соответствующий запрос депутата.

Как следует из запроса, спустя 100 лет потомки разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег, несмотря на договор от 1997 года между Россией и Францией, согласно которому Москва согласилась выплатить $400 млн держателям облигаций.

«Конечно, им вернули деньги, однако в большинстве случаев выплаты не соответствовали реальным суммам облигаций», — говорится в запросе.

В связи с этим, указывается в документе, потомки инвесторов планируют выяснить, какие меры приняли власти Франции для того, чтобы «уплатить кредиторскую задолженность и окончательно разрешить эту тяжбу».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов обратились около 400 тыс. жителей Франции. Потомки держателей гособлигаций российских железнодорожных компаний потребовали погашения долгов по ценным бумагам, выпущенным царским правительством России до 1918 года.

Сообщалось, что в течение 30 лет — с 1867 года — французы инвестировали в долговые бумаги более 15 млрд франков, что эквивалентно 53 млрд евро. Всего было выпущено 28 млн ценных бумаг. В России эти требования назвали шантажом.

Отметим, что все долги уже были списаны более 20 лет назад. Подписанное 27 мая 1997 года между двумя странами соглашение ликвидировало межгосударственные споры между Парижем и Москвой по вопросу «русских займов».

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