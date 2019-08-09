Аддис-Абеба, , 12:24 — REGNUM

Акционерное общество промышленного развития AID индустриального парка Абай на севере Эфиопии заявило о запуске строительства трех современных деревообрабатывающих заводов в регионе Амхара общей стоимостью более 100 млн долларов США. Глава деревообрабатывающей корпорации AID Эндалькачеу Гашо сообщил, что подготовительные работы к началу строительства фабрик в индустриальном парке Абай в городах Дебре-Табор, Уольдия и Дебре-Бырхан близятся к завершению. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

По словам Гашо, запуск трех современных деревообрабатывающих предприятий поможет Эфиопии значительно увеличить производственные мощности целлюлозно-бумажной промышленности, а также позволит стране экспортировать древесную продукцию на мировой рынок, не говоря уже об импортозамещении на внутренний рынок.

Председатель правления AID и глава регионального государственного бюро промышленности и инвестиций штата Амхара Мэляку Алебель сказал, что совет директоров тем самым выполнит все свои обязательства по модернизации и своевременному оснащению заводов новейшим оборудованием. Алебель отметил, что власти штата ожидают, что новые фабрики после введения в эксплуатацию создадут возможность трудоустройства для 5000 человек.