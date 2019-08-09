Вашингтон, , 09:14 — REGNUM

Темпы автоматизации в Китае достигли уровня, которого мир ещё не видел, заявил финансовый аналитик Эллиот Роудс в статье для издания Asia Times.

«Тысячи фабрик по всему Китаю переходят к полной автоматизации, благодаря спонсируемой китайским правительством промышленной революции, в рамках которой ведущая роль отводится роботам. Мир ещё никогда не видел подобного уровня автоматизации», — заявил эксперт.

Роудс добавил, что с 2013 года количество закупаемых в Китае роботов превышает аналогичные показатели в Германии, Южной Корее, России, Японии и других производственных гигантах.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин, обратившись в 2014 году к Китайской академии наук, призвал к массовой революции роботов, которая позволит значительно изменить Китай и весь мир.

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