Вашингтон, 9 августа 2019, 09:14 — REGNUM
Темпы автоматизации в Китае достигли уровня, которого мир ещё не видел, заявил финансовый аналитик Эллиот Роудс в статье для издания Asia Times.
Роудс добавил, что с 2013 года количество закупаемых в Китае роботов превышает аналогичные показатели в Германии, Южной Корее, России, Японии и других производственных гигантах.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин, обратившись в 2014 году к Китайской академии наук, призвал к массовой революции роботов, которая позволит значительно изменить Китай и весь мир.
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