Северск, Томская область, , 08:57 — REGNUM

Три завода Сибирского химического комбината прошли наблюдательный аудит интегрированной системы менеджмента в компании «Интерсертифика-ТЮФ», представляющей в России международный орган по сертификации TUV Thuringen e.V. (Германия). Об этом 9 августа сообщает пресс-служба предприятия.

В течение четырех дней аудиторы проверяли на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18 001 и ISO 50 001 действующие на предприятии систему менеджмента качества, систему охраны здоровья и безопасности труда, а также системы экологического и энергетического менеджмента. Областью применения интегрированной системы менеджмента в АО «СХК» является производство, хранение и поставка урана для энергетических и исследовательских реакторов.

Аудит был проведен на заводе разделения изотопов, на сублиматном и радиохимическом заводах. Также аудиторы уделили внимание процессу приема-передачи смены рабочими производств и соответствию международным стандартам деятельности отдела хранения, транспортировки и контроля, цеха складского хранения, других подразделений СХК.

По результатам аудита комбинат подтвердил действие сертификата соответствия интегрированной системы менеджмента топливной компании «Твэл» требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14 001:2015, OHSAS 18 001:2007, ISO 50 001:2011.

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