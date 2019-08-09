Исламабад, , 10:48 — REGNUM

Азиатский банк развития одобрил кредит для Пакистана на сумму 500 миллионов долларов на поддержку экспортного потенциала страны.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, правительство Пакистана сообщило, что кредит международной финансовой организации будет использован для поддержки экспортно ориентированных отраслей, а также для поддержания стабильности экономики страны. В частности, деньги могут использоваться для покрытия торгового дефицита — это одна из главных проблем пакистанской экономики.

Напомним, что ранее Международный валютный фонд подписал с Пакистаном соглашение о кредитной программе на три года на общую сумму 6 миллиардов долларов. Для участия в программе Исламабаду пришлось взять на себя обязательства по жесткой бюджетной дисциплине и увеличению сбора налогов.