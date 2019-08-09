Инчхон, Южная Корея, , 08:39 — REGNUM

В первой половине 2019 года объем обработанных грузов в южнокорейских портах города Инчхона сократился на 0,4%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Incheon Port Authority.

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года в порту Инчхон было обработано 1 520 101 20-фунтовых контейнеров, что на 0,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что впервые с 2012 года в порту Инчхона сократились контейнерные перевозки.

Кроме того, объем обработанных контейнерных грузов в порту Пусана увеличился на 2,1%, в порту Кванян — на 7,9%.

Как сообщили представители Incheon Port Authority, общий объем обработанных грузов сократился из-за торговых споров США и Китая и санкций США в отношении Ирана, а также замедлением торговли со странами Юго-Восточной Азии, такими как Таиланд, Тайвань, Малайзия.

Известно, что в 2018 году объем обработанных грузов в порту составил 3,11 млн контейнеров, а до конца текущего года специалисты планируют обработать около 3,25 млн контейнеров.