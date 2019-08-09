Нижний Новгород, 9 августа 2019, 08:27 — REGNUM
Арбитражный суд Нижегородской области в августе-сентябре 2019 года рассмотрит десяток исков АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» к АО «Нижегородская областная коммунальная компания» (НОКК), контрольным пакетом акций которой владеет областное правительство. Один из исков на сумму 11,67 млн рублей начнут рассматривать 13 августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На рассмотрении суда также находятся около десятка исков с тем же составом участников, но на более мелкие суммы — от 1,5 до 8 млн рублей. Известно, что на середину июня 2019 года долг НОКК за газ составлял 316 млн рублей. Компания возглавляет «рейтинг» поставщика среди теплоснабжающих организаций-должников.
1 июля 2019 года поставщик газа уже взыскал с НОКК свыше 40,09 млн рублей. Речь шла о задолженности по договору поставки газа за февраль-март 2019 года.
Напомним, «Нижегородская областная коммунальная компания» была учреждена в декабре 2009 года, акционерами являются нижегородское правительство, владеющее контрольным пакетом акций, и ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (ФЦПФ).