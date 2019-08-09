Нижний Новгород, , 08:27 — REGNUM

Арбитражный суд Нижегородской области в августе-сентябре 2019 года рассмотрит десяток исков АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» к АО «Нижегородская областная коммунальная компания» (НОКК), контрольным пакетом акций которой владеет областное правительство. Один из исков на сумму 11,67 млн рублей начнут рассматривать 13 августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Беловой К.В., рассмотрел исковое заявление акционерного общества «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» (ИНН: 5 260 070 633; ОГРН: 1 025 203 035 351) к акционерному обществу «Нижегородская областная коммунальная компания» (ИНН: 5 260 267 654; ОГРН: 1 095 260 013 793) о взыскании 11 671 189 рублей 65 копеек задолженности; 110 876 рублей 30 копеек неустойки, с последующим её начислением по день вынесения решения», — отмечается в определении суда, которым назначена дата заседания.

На рассмотрении суда также находятся около десятка исков с тем же составом участников, но на более мелкие суммы — от 1,5 до 8 млн рублей. Известно, что на середину июня 2019 года долг НОКК за газ составлял 316 млн рублей. Компания возглавляет «рейтинг» поставщика среди теплоснабжающих организаций-должников.

1 июля 2019 года поставщик газа уже взыскал с НОКК свыше 40,09 млн рублей. Речь шла о задолженности по договору поставки газа за февраль-март 2019 года.

«АО «НОКК» акты подписало без замечаний, однако оплату не произвело. Задолженность ответчика перед истцом за февраль, март 2019 года составляет 40 090 276,59 рубля. Ответчик не оспорил сведения истца об объёме и качестве поставленного газа», — отмечалось в решении суда, которым иск был удовлетворён.

Напомним, «Нижегородская областная коммунальная компания» была учреждена в декабре 2009 года, акционерами являются нижегородское правительство, владеющее контрольным пакетом акций, и ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (ФЦПФ).