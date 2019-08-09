Аккра, 9 августа 2019, 08:28 — REGNUM
В комиссии по лесному хозяйству Ганы опровергли обвинения в том, что власти страны поддерживают незаконную торговлю розовым деревом, передает BBC Africa.
В докладе Агентства экологических расследований (EIA) говорится, что за последние семь лет около шести миллионов деревьев палисандра, широко известного как розовое дерево, были вырублены для незаконного экспорта в Китай.
Палисандр является одним из исчезающих видов деревьев, встречающихся в северном и некоторых центральных районах Ганы.
В отчете EIA говорится, что вырубка редких деревьев продолжалась, несмотря на запрет, введенный в 2013 году. Экологи обвиняли коррумпированных правительственных чиновников в выдаче незаконных документов.
В заявлении, опубликованном в четверг, 8 августа, в комиссии по лесному хозяйству Ганы говорится, что обвинения агентства расследований были ложными. Бывший исполнительный директор отдела дикой природы Нана Кофи Аду-Ниа также отрицал какие-либо правонарушения.
В комиссии по лесному хозяйству страны заявили, что запрет на вырубку снимался на определенные периоды в течение последних шести лет. Они также заявили, что было срублено около 200 000 деревьев, а не шесть миллионов, как сообщают в EIA.
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