Аккра, , 08:28 — REGNUM

В комиссии по лесному хозяйству Ганы опровергли обвинения в том, что власти страны поддерживают незаконную торговлю розовым деревом, передает BBC Africa.

В докладе Агентства экологических расследований (EIA) говорится, что за последние семь лет около шести миллионов деревьев палисандра, широко известного как розовое дерево, были вырублены для незаконного экспорта в Китай.

Палисандр является одним из исчезающих видов деревьев, встречающихся в северном и некоторых центральных районах Ганы.

В отчете EIA говорится, что вырубка редких деревьев продолжалась, несмотря на запрет, введенный в 2013 году. Экологи обвиняли коррумпированных правительственных чиновников в выдаче незаконных документов.

В заявлении, опубликованном в четверг, 8 августа, в комиссии по лесному хозяйству Ганы говорится, что обвинения агентства расследований были ложными. Бывший исполнительный директор отдела дикой природы Нана Кофи Аду-Ниа также отрицал какие-либо правонарушения.

В комиссии по лесному хозяйству страны заявили, что запрет на вырубку снимался на определенные периоды в течение последних шести лет. Они также заявили, что было срублено около 200 000 деревьев, а не шесть миллионов, как сообщают в EIA.

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