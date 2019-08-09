Ульяновск, , 08:20 — REGNUM

В Ульяновской области создан совет по вопросам градостроительной и архитектурной деятельности, который будет работать при губернаторе. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Морозов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно положению, основными задачами вновь созданного совета по вопросам градостроительной и архитектурной деятельности являются разработка рекомендаций по вопросам формирования архитектурного облика населённых пунктов и формирования мероприятий территориального планирования, участие в разработке мер по созданию благоприятного инвестиционного климата в градостроительстве.

В состав совета войдут строители, архитекторы, экологи, представители МЧС, ГИБДД, и общественных организаций. Заседания будут проводиться не реже одного раза в квартал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов по итогам рабочей поездки по Ульяновске отметил, что впечатления о дворах «не самые лучшие» и поднял проблему точечной застройки. Он высказал мнение, что «междусобойчиком чиновники обсудят, потом появляются непонятные объекты».

Говоря о создании градостроительного совета, губернатор подчеркнул, что «нужно понимать, как мы будем реализовывать стратегию развития жилья», включая индивидуальное строительство. Было отмечено, что в ближайшее время планируется обсудить с градостроителями «дополнительные меры финансовой, налоговой административной поддержки строительного комплекса».

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