Губаха, Пермский край, , 08:19 — REGNUM

В Губахе Пермского края затянувшаяся реконструкция на теплосетях чревата срывом отопительного сезона. К холодам 20 тыс. человек рискуют остаться без тепла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по региону.

По данным ведомства, ООО «ГЭК» является единой теплоснабжающей организацией на территории Губахи. Летом 2019 года компания извлекла из земли старые трубы, чтобы произвести модернизацию сетей, но новые прокладывать так и не начала.

Юрлицу внесено предостережение. Если его проигнорируют, то ситуация с теплоснабжением в городе будет развиваться по неблагоприятному сценарию.