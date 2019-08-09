Ханты-Мансийск, 9 августа 2019, 08:08 — REGNUM
В конце июля 2019 года у крупнейшего авиаперевозчика страны «ЮТэйр» потерпел изменения наблюдательный совет. Однако о переменах стало широко известно на днях. Председателем наблюдательного совета стал бывший заместитель губернатора, депутат думы ХМАО Андрей Филатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные официального сайта авиакомпании.
Прежний председатель наблюдательного совета, представитель «Сургутнефтегаза» Руслан Габдулхаков стал заместителем Филатова.
Эксперты отмечают, что данные перемены свидетельствуют о том, что нефтяники стремятся избавиться от актива, который погряз в долгах и перемены напрямую связаны со вторым дефолтом компании. Кроме того, звучат прогнозы, что в ближайшем будущем будет поставлен вопрос о смене команды управленцев в «Ютэйр».
Напомним, авиакомпания «ЮТэйр» входит в пятёрку крупнейших перевозчиков в России. Акционерами авиакомпании «ЮТэйр» являются сургутская компания АО «АК-Инвест», аффилированная с «Сургутнефтегазом» (50,1% акций), правительства ХМАО (38,8%) и Тюменской области (8,4%).
Ранее аудиторы заявили о наличии у «ЮТэйр» «существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности продолжать свою деятельность непрерывно». Чистый убыток авиакомпании в 2018 году составил 21,9 млрд рублей, краткосрочные обязательства превышают её оборотные активы на 74,9 млрд рублей. Чистые активы имеют отрицательную величину 30,5 млрд рублей.
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