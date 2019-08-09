Ханты-Мансийск, , 08:08 — REGNUM

В конце июля 2019 года у крупнейшего авиаперевозчика страны «ЮТэйр» потерпел изменения наблюдательный совет. Однако о переменах стало широко известно на днях. Председателем наблюдательного совета стал бывший заместитель губернатора, депутат думы ХМАО Андрей Филатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные официального сайта авиакомпании.

Прежний председатель наблюдательного совета, представитель «Сургутнефтегаза» Руслан Габдулхаков стал заместителем Филатова.

Эксперты отмечают, что данные перемены свидетельствуют о том, что нефтяники стремятся избавиться от актива, который погряз в долгах и перемены напрямую связаны со вторым дефолтом компании. Кроме того, звучат прогнозы, что в ближайшем будущем будет поставлен вопрос о смене команды управленцев в «Ютэйр».

"До этого момента все ключевые вопросы, в том числе стратегические и финансовые, на себе сосредоточило правление, которое возглавляет генеральный директор Андрей Мартиросов. В прошлом году он заверял всех акционеров, что ситуация в компании стабильна и никаких проблем не предвидится. Хотя другие акционеры поднимали осенью вопрос о том, что компания финансово нестабильна и могут быть проблемы с обеспечением кредитов. Он же напрямую доносил позитив и до руководства «Сургутнефтегаза», которое полностью доверяло гендиректору и его команде. В итоге в декабре компания объявила дефолт. После этого акционеры стали задавать вопросы и поняли, что с таким раскладом недалеко и до третьего кризиса. Поэтому поставили вопрос о том, как можно изменить ситуацию. Власти ХМАО предложили со своей стороны менять механизм управления компании», — сообщил Znak.com один из анонимных экспертов.

Напомним, авиакомпания «ЮТэйр» входит в пятёрку крупнейших перевозчиков в России. Акционерами авиакомпании «ЮТэйр» являются сургутская компания АО «АК-Инвест», аффилированная с «Сургутнефтегазом» (50,1% акций), правительства ХМАО (38,8%) и Тюменской области (8,4%).

Ранее аудиторы заявили о наличии у «ЮТэйр» «существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности продолжать свою деятельность непрерывно». Чистый убыток авиакомпании в 2018 году составил 21,9 млрд рублей, краткосрочные обязательства превышают её оборотные активы на 74,9 млрд рублей. Чистые активы имеют отрицательную величину 30,5 млрд рублей.

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