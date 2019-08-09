Покровка, , 08:04 — REGNUM

Инновационный завод для доработки семян зерновых культур и сои введён в эксплуатацию в селе Покровка Приморского края на базе совхоза «Искра». Об этом сообщила пресс-служба Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

Открытие завода состоялось в рамках Первой Дальневосточной аграрной конференции. Отмечается, что подобное предприятие построено в Приморском крае впервые и нацелено на обеспечение товаропроизводителей качественным семенным материалом. Такой подход позволит существенно поднять урожайность сельскохозяйственных культур в крае.

Крупный инвестиционный проект в аграрной сфере реализован при поддержке департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края. Поэтому честь открытия завода была предоставлена директору департамента Андрею Бронцу.

В своей приветственной речи он отметил важность данного события, благодаря которому аграрии смогут получать отобранные сильные семена, которые впоследствии будут реализовывать весь генетический потенциал. Это будет способствовать реализации одной из главных задач перед приморскими аграриями — увеличить к 2025 году урожайность сои до 25 центнеров с гектара.

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