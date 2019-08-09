Чебоксары, , 08:00 — REGNUM

В Чебоксарах на торги повторно выставлено бывшее здание кинотеатра «Родина», которое является объектом культурного населения и расположено на набережной чувашской столицы. Объект значительно уценён, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Министерство юстиции и имущественных отношений предлагает купить здание 1930 года постройки площадью 2364,9 кв. метров. Оно более известно как кинотеатр «Родина», также использовалось в качестве ночного клуба. Реконструкция здесь проводилась в 1985 году.

В качестве «преимуществ имущественного комплекса» продавец называет местоположение в центре города Чeбoкcapы «с открывающимся видом нa р. Boлгy и Чебоксарский залив», «выгодное территориальное расположение и развитая сеть подъездных путей», «наличие центральных инженерных коммуникаций».

Торги назначены на 23 августа.

За объект культурного наследия регионального значения установлена начальная цена в размере 53 311 000 рублей с учетом НДС. Напомним, что в августе 2018 года бывший кинотеатр предлагали купить за 57 137 000 рублей с учётом НДС (начальная цена) — таким образом, за год объект уценили на 3 826 000 рублей, или на 6,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, «Родина» стала первым в Чувашии звуковым кинотеатром.

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