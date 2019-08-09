Вашингтон, , 07:55 — REGNUM

Китай является крупнейшим кредитором США, избавление Пекином части американских казначейских ценных бумаг вызовет панику на рынке облигаций и резкий рост займов Соединенных Штатов, передает CNN.

Вместе с тем, передает телеканал, такое развитие событий маловероятно, поскольку это может негативно сказаться на самой китайской экономике. Единственное, что может Китай, это спровоцировать контролируемое падение юаня, это позволит ослабить давление на экономику и не допустит оттока капитала из страны, передает CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная волна ослаблений китайской валюты началась после того, как в начале августа США заявили о введении новых заградительных пошлин на китайскую продукцию, а президент США Дональд Трамп обвинил Китай в «валютных манипуляциях».

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