Нижнекамск, Татария, , 07:44 — REGNUM

В Татарии сделают десятую попытку реализовать республиканское имущество — пятиэтажное здание поликлиники в Нижнекамске и земельный участок. Министерство земельных и имущественных отношений РТ объявило продажу имущества посредством публичного предложения. Заявки принимаются до 18 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Здание поликлиники №2, которое не используется по своему прямому назначению, состоит из пяти этажей, включая один подземный. Объект находится на проспекте Строителей, 10Б. Его общая площадь — 4 407,7 кв. м. Также на продажу выставлен участок из земель населённых пунктов общей площадью 7 404 кв. м. По данным публичной кадастровой карты, участок оценивается в 27 312 985,8 рубля, разрешенное использование по документу — эксплуатация городской больницы №3.

В документации уточняется, что цена первоначального предложения — 33,636 млн рублей, а минимальная цена — 16,818 млн рублей. Шаг понижения составит 1 681 800 рублей, шаг аукциона — 336 360 рублей. Организатор продажи имущества — АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».

Напомним, продать имущество пытаются с июля 2018 года. За это время уже было организовано четыре аукциона и пять продаж через публичное предложение. Все они были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.