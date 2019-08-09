Челябинск, , 07:38 — REGNUM

В Челябинске уже 30% дорог от плана отремонтировано по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом заявил вице-мэр Владимир Алейников, который курирует дорожное хозяйство.

Капитальный ремонт автомобильной дороги (cc) Новое Изамбаево

По его словам, сейчас работы идут с отставанием от графика. Впрочем, дорожники надеются наверстать время. Все работы предстоит закончить в срок.

Всего за 2019 год в Челябинске предстоит починить примерно 950 тыс. кв. метров дорог. Затем нужно будет нанести разметку на примерно 28 тыс. кв. метров. Также в планах — строительство двух развязок и установка двух светофоров. Всего работы в текущем году идут на 23 объектах.