Красноярск, , 07:35 — REGNUM

Китайская компания Alibaba Group представила образовательную программу GET Network, рассчитанную на внедрение в учебный процесс университетов. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского государственного университета науки и технологий (СибГУ) им. М. Ф. Решетнева, который выбран в качестве наиболее перспективного партнёра в России.

GET Network — программа Глобальной сети талантов электронной коммерции, она задействует ресурс университетов для повышения качества образования и развития цифровой экономики.

Отмечается, что в рамках сотрудничества СибГУ и Alibaba Group преподавателям российского вуза предстоит пройти трёхнедельный курс повышения квалификации. Он позволит получить доступ к учебно-методическим материалам, а также симуляционной программе, позволяющей смоделировать свой бизнес, проработать логистику и рассчитать прибыль продукции в интернете.

Затем программа будет использоваться для обучения студентов. По итогам её прохождения выпускникам будет выдаваться свидетельство о дополнительном образовании, а 100 лучших слушателей курса получат международный сертификат Alibaba Group и будут рекомендованы работодателям.

Отмечается, что СибГУ им. М. Ф. Решетнева был выбран в качестве перспективного партнёра наряду с университетом «Синергия» и Уральским федеральным университетом.