Сеул, , 07:35 — REGNUM

Южнокорейская компания Samsung Electronics продолжает сохранять лидирующую позицию на мировом рынке полупроводниковой памяти DRAM на протяжении шести кварталов подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей аналитической компании DRAMeXchange.

По данным источников, во втором квартале 2019 года мировой объем продаж полупроводниковой памяти DRAM составил $14,84 млрд, что на 9,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что продажи Samsung Electronics составили $6,78 млрд, что позволило ей занять первое место с долей рынка 45,7%. Несмотря на то, что продажи компании сократились на 2,7%, доля рынка, напротив, увеличилась на 3%.

За аналогичный период продажи другой южнокорейской компании SK Hynix составили $4,26 млрд, что на 12,6% меньше, чем во втором квартале 2018 года. Доля рынка также сократилась на 1,2%, до 28,7%.

Продажи американской компании Micron Technology сократились на 19,1%, до $3,04 млрд, доля рынка опустилась до 20,5%.

Кроме того, продажи тайваньских компаний Nanya ($400 млн) и Winbond ($149 млн), напротив, выросли на 8,4% и 0,1% соответственно, однако продажи Power Chip, напротив, сократились, на 15,3%, до $83 млн.

Специалисты предполагают, что в третьем квартале текущего года мировой объем продаж полупроводниковой памяти DRAM может снова сократиться.