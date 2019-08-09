Курган, , 07:35 — REGNUM

В Курганской области действуют перекупщики, завышающие стоимость дров. Об этом заявляют чиновники. Между тем продажа твёрдого топлива населению считается коммунальной услугой, которая подлежит государственному тарифному регулированию, отметили на пресс-конференции 8 августа руководитель регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов и департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирина Гагарина.

Дрова (cc) Chmee2

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области заключены с арендаторами лесных участков соглашения, в которых прописана не только стоимость кубометра дров, но и стоимость доставки. Перечень 27 арендаторов размещён на сайте ведомства.

К примеру, Варгашинское лесничество в Лебяжьевском районе затягивало обеспечение жителей дровами, мотивируя это отсутствием леса. По обращения граждан департамент провёл проверку и выявил ряд нарушений, лесничий отстранен от исполнения обязанностей.

Чиновники напомнили, что цена кубометра твёрдого топлива при покупке напрямую у арендатора варьируется от 520 до 785 рублей. Цена доставки одного кубометра — 14 рублей за км, но не больше 280 рублей. Таким образом стоимость машины некоротых дров (швырок) с доставкой на сегодняшний день в среднем составляет 7−7,5 тыс. рублей. Машина уже колотых дров с доставкой обойдется чуть дороже — в 8,5 тыс. рублей.