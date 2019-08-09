Чебоксары, , 07:18 — REGNUM

В Чувашии в августе пройдут электронные аукционы по продаже государственных пакетов акций акционерного общества «Чувашагролизинг» и общества «Фильтр21». Примечательно, что подробную информацию о торгах разместил не только минюст Чувашии, но и минземимущество Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

19 августа состоится электронный аукцион по продаже государственного пакета акционерного общества «Чувашагролизинг». На торги выставляются 1 008 840 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, что составляет 98,961% от уставного капитала. Начальная цена пакета акций — 83 449 000 рублей.

Основной вид деятельности компании — финансовая аренда (лизинг/сублизинг). В собственности «Чувашагролизинга» находится административно-бытовое здание со складскими помещениями общей площадью 1371,3 кв. метров, расположенное в Чебоксарах по Хозяйственному проезду. На предприятии числятся девять человек.

Отметим, что в 2018 году пакет акций выставлялся на продажу трижды, желающих приобрести их не было.

22 августа проводится электронный аукцион по продаже общества с ограниченной ответственностью «Фильтр21», расположенного в Чебоксарах по улице Гражданской. Выставляется на продажу весь пакет акций номинальной стоимостью 405 тыс. рублей. Начальная цена пакета акций определена в сумме 1,04 млн рублей.

Основные виды услуг общества «Фильтр21» — проверка и лабораторные испытания средств индивидуальной и коллективной защиты людей, обслуживание спецобрудования и системы вентиляции защитных сооружений гражданской обороны, оптовая торговля средствами индивидуальной и коллективной защиты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, охран труда и технике безопасности. На предприятии числятся три человека.

За обществом закреплены две комнаты общей площадью 45,5 кв. метров, расположенные в подвале жилого пятиэтажного кирпичного дома. В документации отмечается, что ранее доля в уставном капитале общества на торги не выставлялась.