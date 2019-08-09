Пенза, , 07:09 — REGNUM

Арбитражный суд Пензенской области признал банкротом ООО «Бессоновский машиностроительный завод», которое работает в сфере производства оборудования для нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленностей. После полугодового наблюдения в отношении компании ввели конкурсное производство на шесть месяцев. Следующее заседание назначено на 13 января 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Цели проведения процедуры наблюдения достигнуты, проведён анализ финансового состояния должника, сформирован реестр требований кредиторов, в который включены четыре кредитора с задолженностью на общую сумму 8 870 069,98 руб. Реестр требований кредиторов закрыт в соответствии с действующим законодательством», — отмечалось в решении суда.

В материалах дела уточнялось, что было выявлено имущество завода — земельный участок общей площадью 1 245 кв. м в Бессоновском районе области. На публичной кадастровой карте отмечено, что участок имеет кадастровую стоимость — 347 628,9 рубля, разрешённое использование — для иных видов использования, характерных для населенных пунктов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, УФНС по Пензенской области обратилось с банкротным иском к обществу еще в ноябре 2018 года. Размер претензий превышал 7,2 млн рублей. Уже с середины января 2019 года предприятие взяли под наблюдение. Член Ассоциации «Урало-сибирское объединение арбитражных управляющих» Олег Толчеев был назначен временным управляющим. Известно, что предприятие основала в 2012 году группа специалистов сферы аппаратостроения. 90% доли предприятия принадлежат Николаю и Ирине Матвеевым.

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