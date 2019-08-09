Пенза, 9 августа 2019, 07:09 — REGNUM
Арбитражный суд Пензенской области признал банкротом ООО «Бессоновский машиностроительный завод», которое работает в сфере производства оборудования для нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленностей. После полугодового наблюдения в отношении компании ввели конкурсное производство на шесть месяцев. Следующее заседание назначено на 13 января 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В материалах дела уточнялось, что было выявлено имущество завода — земельный участок общей площадью 1 245 кв. м в Бессоновском районе области. На публичной кадастровой карте отмечено, что участок имеет кадастровую стоимость — 347 628,9 рубля, разрешённое использование — для иных видов использования, характерных для населенных пунктов.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, УФНС по Пензенской области обратилось с банкротным иском к обществу еще в ноябре 2018 года. Размер претензий превышал 7,2 млн рублей. Уже с середины января 2019 года предприятие взяли под наблюдение. Член Ассоциации «Урало-сибирское объединение арбитражных управляющих» Олег Толчеев был назначен временным управляющим. Известно, что предприятие основала в 2012 году группа специалистов сферы аппаратостроения. 90% доли предприятия принадлежат Николаю и Ирине Матвеевым.
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