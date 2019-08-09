Пекин, , 06:57 — REGNUM

Чистая выручка китайского интернет-гиганта компании NetEase за второй квартал 2019 года достигла 18,77 млрд юаней ($2,73 млрд), что на 15,3% выше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Валовая прибыль компании выросла на 12,2% относительно второго квартала 2018 года, достигнув отметки 8,13 млрд юаней. Чистая прибыль компании превысила 3 млрд юаней. Чистая выручка от онлайн-игр увеличилась на 13,6% относительно второго квартала 2018 года до 11,43 млрд юаней, а от электронной коммерции — на 20,2% до 5,25 млрд юаней.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальная жара, воцарившаяся этим летом в некоторых районах Китая приносит сверхприбыли крупнейшему в Китае онлайн-рынку Tmall.

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