Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:58 — REGNUM

Дмитрий Медведев попросил обосновать необходимость проведения аукциона с единственным подрядчиком для строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре. Об этом во время совещания на Сахалине попросил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Правительству Хабаровского края, Минфину, Минприроды, Минэкономразвития дано поручение подготовить обоснование для проведения аукциона на строительство дамб с единственным поставщиком. Ведомства должны доложить о результате до 2 сентября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой о проведении аукциона с единственным подрядчиком для строительства дамб в Комсомольске-на-Амуре во время совещания по социально-экономическому развитию Дальнего востока в Южно-Сахалинске к Медведеву обратился губернатор Хабаровского края. Просьба вызвана ухудшающейся паводковой ситуацией.