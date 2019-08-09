Екатеринбург, , 06:10 — REGNUM

В Свердловской области в 2019 году планируется построить и ввести в эксплуатацию семь школ и три детских сада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Новые детские сады начнут работать в микрорайоне Академическом города Екатеринбурга, в Берёзовском и Красноуральске.

Помимо этого запланировано открытие таких социальных объектов как роддом в Верхней Пышме и Дом культуры в Пелыме. Также в Серове будет построена новая художественная школа.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область также сохраняет лидирующие позиции по вводу нового жилья среди регионов УрФО, а среди регионов России — девятое место. За первые полгода на Среднем Урале построено свыше 700 тыс. квадратных метров жилья.

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