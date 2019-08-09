Барнаул, , 05:52 — REGNUM

В Алтайском крае постановлением регионального правительства установлена величина прожиточного минимума за первый квартал 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, в среднем на душу населения этот показатель составил 9908 рублей.

Уточняется, что для трудоспособного населения края прожиточный минимум установлен в размере 10 418 рублей, для детей — 10 141 рубль, для пенсионеров — 8500 рублей.

По сравнению с четвёртым кварталом прошлого года величина прожиточного минимума на душу населения выросла на 6,2% (574 рубля).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Минтруд РФ утвердил размер прожиточного минимума на душу населения за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 рубля.

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