Екатеринбург, 9 августа 2019, 05:45 — REGNUM
В первом полугодии на территории Свердловской области введено в эксплуатацию 704 тыс. квадратных метров жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Как сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, с января по июнь 2019 года, по отношению к аналогичному периоду 2018 года, производство цемента в Свердловской области выросло на 19%, кирпича — на 10%. Также за полугодие выросло производство теплоизоляционных материалов на 8,6% и производство щебня — на 3%.
Напомним, что в последние годы объём вводимого на Среднем Урале жилья ежегодно составляет свыше двух миллионов квадратных метров, что является лучшим показателем среди регионов Уральского федерального округа.