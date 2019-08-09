Екатеринбург, , 05:45 — REGNUM

В первом полугодии на территории Свердловской области введено в эксплуатацию 704 тыс. квадратных метров жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, с января по июнь 2019 года, по отношению к аналогичному периоду 2018 года, производство цемента в Свердловской области выросло на 19%, кирпича — на 10%. Также за полугодие выросло производство теплоизоляционных материалов на 8,6% и производство щебня — на 3%.

Напомним, что в последние годы объём вводимого на Среднем Урале жилья ежегодно составляет свыше двух миллионов квадратных метров, что является лучшим показателем среди регионов Уральского федерального округа.

«Нам есть чем гордиться. Свердловская область занимает первое место в УрФО по жилому строительству и девятое по России», — заявил Михаил Волков.