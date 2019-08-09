Пекин, , 05:34 — REGNUM

Внешняя торговля Китая товарами выросла на 4,2% за первые семь месяцев 2019 года относительно аналогичного периода годом ранее, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Внешняя торговля Китая за семь месяцев 2019 года достигла 17,41 трлн юаней (около $2,49 трлн). Экспорт вырос на 6,7% до 9,48 трлн юаней за указанный период против аналогичного в 2018 году, в то время как импорт вырос лишь на 1,3% до 7,93 трлн юаней, сообщили в Главном управлении таможни КНР.

Положительное внешнеторговое сальдо Китая выросло на 47,4% относительно аналогичного периода 2018 года, достигнув 1,55 трлн юаней. Как сообщало ИА REGNUM, показатели внешней торговли Тайваня за июль 2019 года упали на 0,5% относительно аналогичного месяца 2018 года.

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