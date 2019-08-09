Пекин, , 05:28 — REGNUM

Индекс розничных цен (CPI), являющийся главным показателем инфляции, вырос в Китае на 2,8% в июле относительно того же месяца годом ранее, что, в свою очередь также на 2,7% выше, чем в июне 2019 года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 9 августа агентство Синьхуа.

Цены на продукты питания выросли на 9,1% в июле 2019 года относительно цен июля 2018 года и на 8,3% относительно июня текущего года. В то же время, цены на непищевые продукты поднялись лишь на 1,3% в июле относительно того же месяца 2019 года и упали на 0,1% относительно июня 2019 года.

CPI в горных и сельских районах страны увеличился на 2,7% и 2,9% соответственно в июле текущего года относительно того же месяца 2018 года. За первые семь месяцев 2019 года розничные цены увеличились на 2,3% в среднем относительно аналогичного периода 2018 года, сообщили в бюро.

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