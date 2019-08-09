Хабаровск, , 05:04 — REGNUM

Дмитрий Медведев поручил разработать проект реконструкции аэропорта Советской Гавани в Хабаровском крае и предложения по его финансированию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Поручения о подготовке предложений по реконструкции терминала аэропорта Советская Гавань даны Минвостокразвития, Минтрансу РФ, Минфину РФ, правительству Хабаровского края. Реконструкция может быть проведена в рамках плана социально-экономического развития центров экономического роста ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, планы по модернизации воздушных гаваней Дальнего Востока на 2019 в очередной раз сорваны Росавиацией. Ранее Росавиация сорвала выполнение аналогичных проектов на сумму 64,9 млрд рублей. Деньги не дошли до ДФО и были списаны Минтрансом РФ и Росавиацией из-за волокиты и непрофессионализма чиновников Росавиации. Чиновников, допустивших провал программы, уволили, но аэропорты ДФО денег так и не дождались.

Аэропорт Советской Гавани не видел капитального ремонта с момента строительства. Его построили в конце 80-х годов прошлого века по проекту детского садика. В здании пассажирского терминала много лет текла кровля, искрила проводка, стены и потолки изъедены плесенью, летнего пассажирского накопителя не было вообще, и пассажиры ждали посадки на улице. В 2017 году угольный терминал компании СУЭК профинансировал строительство новой шатровой кровли, построил пассажирский накопитель. Но здание нуждается в капитальном ремонте, также, как и взлетно-посадочная полоса, прочие сооружения воздушной гавани. Аэропорт Советской Гавани востребован сразу двумя территориями опережающего развития — Советско-Гаванским и Ванинским муниципальными районами, на которые распространен режим свободного порта Владивосток.

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