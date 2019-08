Чжэнчжоу, Китай, , 02:18 — REGNUM

Новый грузовой железнодорожный маршрут был запущен между столицей центральной китайской провинцией Хэнань городом Чжэнчжоу и Москвой, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Китайско-европейское грузовое железнодорожное сообщение является важной частью предложенного Поднебесной проекта «Нового шелкового пути», запущенного в 2011 году. Чжэнчжоу открыл свой первый грузовой маршрут до Европы, наладив сообщение с немецким Гамбургом в июле 2013 года, сообщили в компании Zhengzhou International Hub Development and Construction Co., Ltd.

Новый маршрут призван помочь снизить транспортные расходы для компаний, которые нацелены на российские рынки, сообщили в компании. Двусторонняя торговля между Китаем и Россией значительно выросла за последние годы, а Китай стал крупнейшим торговым партнером России вот уже девять лет подряд.

Торговля между Россией и китайской провинцией Хэнань также растет стремительно. Продукты, вино и напитки являются главными статьями импорта региона из России, в то время как ширпотреб, электроника, лампы и изделия из стали являются популярными статьями экспорта в Россию.