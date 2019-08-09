Баку, , 01:25 — REGNUM

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) с 2001 года по 1 августа текущего года заработал 143 млрд долларов в рамках разработки блока месторождений «Азери — Чираг — Гюнешли» (АЧГ).

Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, из них 5,16 млрд долларов поступило в фонд в этом году. С 2017 года в ГНФАР поступило 2,703 млрд долларов от продажи газа с месторождения «Шахдениз». Из них 209 млн долларов пришлось на этот год.

В целом доходы фонда от реализации нефтегазовых проектов составили 146,069 млрд долларов.

«Интерфакс» напоминает, что контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года.

Срок действия данного соглашения истекает в 2050 году.

По контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.