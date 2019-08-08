Нью-Йорк, США, , 23:48 — REGNUM

Основные индексы Уолл-стрит выросли на 1,5−2% на фоне позитивной экономической статистики США и Китая, 8 августа передает агентство Reuters.

Биржа (cc) Ryan Lawler

На закрытии торгов индекс Dow Jones вырос на 371,46 пункта (1,43%), до 26 378,53 пункта, индекс S & P 500 вырос на 54,18 пункта (1,88%), до 2938,16 пункта, индекс Nasdaq вырос на 176,33 пункта (2,24%), до 8039,16 пункта.

За несколько дней роста все индексы фондового рынка США смогли компенсировать ущерб, полученный в ходе самых убыточных торгов года в понедельник 5 августа.

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