Степанакерт, 8 августа 2019, 23:14 — REGNUM
Дан старт самому крупному экономическому проекту Нагорного Карабах. Об этом заявил экс-премьер республики Арайик Арутюнян.
По его словам, речь, в частности, идет о строительстве канала на Сарсангском водохранилище, который орошит более 10 000 гектаров земли, включив в себя лучшие земельные участки в трех районах — Мартакерте, Аскеране (квартал Акна) и Мартуни.
Также планируется построить четыре гидроэлектростанции, два водохранилища. На реализацию проекта потребуется не более четырёх лет, размер инвестиций составит более $100 млн.
Говоря о политической составляющей нового проекта, то по словам Арутюняна, власти Нагорного Карабаха неоднократно заявляли о готовности совместного использования водных ресурсов с Азербайджаном.
В 2020 году в Нагорно-Карабахской Республике состоятся президентские выборы. Арайик Арутюнян уже заявил о своем участии в них. Он будет одним из основных претендентов на президентский пост, учитывая, что действующий президент Бако Саакян заявил, что не будет баллотироваться на новый срок.