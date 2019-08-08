Нижний Новгород, , 22:32 — REGNUM

В отношении домоуправляющих компаний, которые работают в Нижегородской области, возбуждено и расследуется 24 уголовных дела. Об этом заявил прокурор области Вадим Антипов.

По его словам, в основном уголовные дела возбуждены в связи с тем, что средства жителей за коммунальные услуги ДУКи собирают, но до конечных получателей эти средства не доходят.

«Либо они расхищаются, либо идут на иные цели», — цитирует главу надзорного ведомства «Коммерсантъ-Приволжье».

Антипов добавил, что в ходе проверок были выявлены многочисленные факты взимания платы по завышенным тарифам или без учёта действующего тарифа. По этим фактам были возбуждены административные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам проверок в мае 2019 года нижегородские ДУКи оштрафовали на общую сумму более 4 млн рублей за некачественное содержание контейнерных площадок.