Ижевск, , 21:55 — REGNUM

В Удмуртии реализуется масштабный проект «Большой ремонт». В нём будут задействованы около 3 тыс. человек и более 700 нуждающихся в ремонте зданий социальных объектов. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Александр Бречалов Udmurt.ru

По его словам, в замене кровель, окон, инженерных коммуникаций нуждаются 485 школ и детских садов, 52 больницы, 65 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа), 71 сельский дом культуры и 7 объектов спорта.

Объём инвестиций в капитальный ремонт и строительство вырос с 3 до 8 млрд рублей или в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Только в этом году на строительство социальных объектов, благоустройство и переселение граждан из аварийного жилья направлено более 1,3 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия по итогам первого полугодия 2019 года является одним из лидирующих регионов Приволжского федерального округа в сфере жилищного строительства. Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 37,1%.