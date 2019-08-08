Пенза, , 21:35 — REGNUM

По итогам июля в Пензенской области средний рост цен в группе товаров «хлеб и хлебобулочные изделия» составил 1,58% по сравнению с июнем. При этом мука пшеничная подешевела, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Пензастата.

Так, в течение месяца хлеб ржаной и ржано-пшеничный подорожал в регионе на 2,88%, месяцем ранее эта продукция подешевела на 0,17%. В среднем стоимость такого хлеба в области составляет 43,53 рубля за кг. С начала года пензенский ржаной хлеб подорожал на 3,46%.

Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов за месяц подорожали на 0,57%, по итогам июня в этой группе наблюдался спад цен на 0,2%. Средняя цена пшеничного хлеба в области составляет 39,16 рубля за кг. С начала года при этом наблюдается снижение цены на 1,2%.

Пшеничная мука в течение июля подешевела на 0,55%, в июне цена увеличилась на 0,34%. В области муку можно купить по цене 32,20 рубля за кг. При этом с начала года рост цен на муку составил 7%. Наиболее заметно цены росли в январе, феврале и марте.

Как сообщало ИА REGNUM, среди регионов Приволжского федерального округа цены на хлеб в Пензенской области — одни из самых низких. Самый дорогой хлеб можно купить в Самаре, самый дешёвый — в Саратове и Чебоксарах.