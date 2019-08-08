Нью-Йорк, США, , 21:32 — REGNUM

Фондовый рынок США проводит торги в «зеленой зоне» на фоне укрепления китайского юаня, 8 августа передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 276,89 пункта (1,06%), до 26 283,96 пункта, индекс S&P 500 вырос на 44,12 пункта (1,53%), до 2928,10 пункта, индекс Nasdaq вырос на 145,35 пункта (1,85%), до 8008,18 пункта.

Рост китайской валюты, а также неплохие показатели китайской экономики ослабили уровень тревожности рынка из-за торговой войны между США и Китаем.

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